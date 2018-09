Oud-leerlingen en medewerkers gezocht van het Koningin Wilhelmina College in Culemborg

.

Op zaterdag 6 oktober 2018 organiseert het Koningin Wilhelmina College in samenwerking met 123reünie een grote reünie. De aanleiding is het 65-jarig bestaan van de school.

Voor de reünie wordt iedereen uitgenodigd die onderwijs heeft genoten of gegeven op onze school die de onderstaande namen heeft gehad:

Koningin Wilhelmina College

Praktijkonderwijs Koningin Julianaschool ( fusie met KWC 2002)

De Brug (fusie met KWC 1995)

Thomas van Villanova mavo (fusie met SG.De Brug in 1979)

Anna Meerhout lhno ( fusie met De Brug in 1979)

De reünie vindt plaats in en rond het schoolgebouw aan de Beethovenlaan. We stellen de school om 16.00 uur open voor onze reünisten. Om 15.00 uur ontvangen we de oud- en huidige medewerkers. Rond 21.00 uur is de reünie ten einde.

Naast diverse barpunten voor een lekker drankje, is er een broodjesbar aanwezig waar je verschillende broodjes kunt bestellen en voor de liefhebbers is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het buffet.

We hebben een speciale reüniewebsite aangemaakt: www.reuniekwcculemborg.nl.

Op deze website vind je alle informatie over de reünie. Je kunt via deze site ook in contact komen met andere oud-leerlingen en (oud)-medewerkers. Een toegangsbewijs bestel je via deze reüniewebsite.

Ons doel is zo veel mogelijk potentiële reünisten over de reünie te informeren via diverse kanalen. Helaas komt het voor dat we sommige mensen toch niet bereiken. Daarom vragen wij je om het nieuws zoveel mogelijk te verspreiden, bijvoorbeeld via Facebook, Twitter en LinkedIn of op een feestje. Ken je mensen die nog van niets weten? Wijs hen dan op de reünie website van het KWC Culemborg. Zegt het voort, zegt het voort!

Wij als organisatie hebben er zin in en hopen jullie te mogen verwelkomen op zaterdag 6 oktober 2018!

Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Reageer dan hieronder!