NAVO-topman en VS-ambassadeur bij herdenking Market Garden Groesbeek

GROESBEEK - VS-ambassadeur Pete Hoekstra en NAVO-opperbevelhebber Curtis 'Mike' Scaparotti zijn maandag 17 september aanwezig bij de Monumententocht Market Garden in Groesbeek. De voettocht wordt ieder jaar gehouden en georganiseerd door de Stichting Groesbeek Airborne Vrienden in samenwerking met het 17 Septemberstraat-comité.

'Heldendaden en lokaal verzet'

Voor viersterren-generaal Scaparotti, eerder commandant van de US 82nd Airborne Division, is het de eerste keer dat hij het gebied bezoekt waar de Amerikaanse troepen hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Het thema van de monumententocht is dit jaar 'Heldendaden en lokaal verzet' en sluit aan op het landelijke 'Jaar van het Verzet'. De generaal en de ambassadeur zullen een deel van de herdenking bijwonen. Scaparotti (62) kreeg zijn vierde ster in 2013 op voordracht van toenmalig president Barack Obama. Sinds 4 mei 2016 is de Amerikaan opperbevelhebber van de NAVO, tot dat moment was hij Director van de Joint Chiefs of Staff.

Drie ceremonies

Basisscholen uit Breedeweg en Groesbeek zijn ook bij de herdenking betrokken. Bij diverse monumenten staan schoolkinderen de deelnemers aan de tocht op te wachten. De Monumententocht begint om 09.45 uur aan de 17 Septemberstraat, om 10.30 uur is de herdenking bij het Gavin Monument aan de Nieuwe Drulseweg in Groesbeek.

Via Bredeweg-Herwendaalseweg gaat de tocht naar de historische kerk aan de Groesbeek in de Kerkstraat, voor de derde en laatste ceremonie van de dag. Hier ligt het accent op de Binnenlandse Strijdkrachten en de plaatselijke illegaliteit. Het weggedeelte tussen de Mansberg en de rotonde Bredeweg zal tijdens de dag voor alle verkeer worden afgesloten.

Familie van oud-illegale werkers en BS-leden worden door de organisatie uitgenodigd aan Monumententocht deel te nemen. Mensen die de tocht willen meemaken kunnen zich om 09:30 uur melden aan de 17 Septemberstraat te Breedeweg-Groesbeek.