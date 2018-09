VIDEO: Honderden euro's voor Tielse koek

TIEL - Tijdens de Open Monumentendag werd zondag in Tiel een bijzondere object geveild: de eerste Tielse kermiskoek van dit jaar. De kermiskoek wordt al twee eeuwen bereid met nieuwe oogst Betuwse honing, nieuwe oogst roggebloem en kandijsuiker.

De koek staat op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. De veiling vond plaats in de oude rechtszaal van het voormalige gerechtsgebouw van Tiel, voor het laatst in de huidige staat te zien in het kader van Monumentendag.

De veiling van de koek bracht 550 euro op en werd geleid door veilingmeester Henk Driessen. De opbrengst werd geschonken aan Heartsafe Tiel, een organisatie die zich hardmaakt voor voldoende AED-toestellen in de openbare ruimte van Tiel.