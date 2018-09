Politieactie: 249 overtredingen, slechts 6 bekeuringen

ARNHEM - De politie in Zelhem heeft bij snelheidscontroles op zaterdag 8 september in totaal 249 overtredingen geconstateerd. Toch kregen slechts 6 overtreders daadwerkelijk een bekeuring.

De politie voert landelijk actie voor een nieuwe cao. Eén van de acties is het door de vingers zien van kleine snelheidsovertredingen. Zo ook op de Ruurloseweg in Zelhem en de Kruisbergeseweg in Velswijk. De politie zag in Zelhem 94 overtredingen en in Velswijk 155, melden zij op Twitter.

