'Toccata und Fuge' wint Bloemencorso in Lichtenvoorde

Toccata und Fuge werd door de vakjury omschreven als 'een dynamische wagen met een consequent ontwerp in vormgeving en kleurgebruik'. Volgens de jury was er overal wat te zien en te beleven en was het een mooi samenspel van theater en beweging.

De publieksprijs ging dit jaar naar corsogroep Hooiland met hun wagen 'Eindbaas'.

Tientallen corsowagens trokken zondagmiddag door de straten van Lichtenvoorde. Voor de kleurrijke creaties werden miljoenen dahlia's gebruikt. Het Achterhoekse evenement trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers.

Foto: Omroep Gelderland

Corsovoorzitter Herman ter Haar kijkt met voldoening terug op een goed verlopen tocht. 'We hebben met zijn allen een ongelooflijk mooi corso gepresenteerd aan de bezoekers. Het was indrukwekkend. We hebben de toonaangevende rol die we claimen meer dan waar gemaakt en daar mogen we met zijn allen best heel trots op zijn.'

