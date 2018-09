Gevallen polsstokspringer maakt het relatief goed

APELDOORN - De polsstokhoogspringer die naast de mat landde tijdens de Pole Vault Series, zondagmiddag in Apeldoorn, maakt het relatief goed.

De Belg maakte hij het inspringen voor de wedstrijd een inschattingsfout en kwam op de stenen terecht. Hij werd per ambulance afgevoerd en de eerste diagnose was een sleutelbeenbreuk en een hersenschudding.

De Apeldoornse atleet Eelco Sintnicolaas, één van de organisatoren en tevens deelnemer aan het evenement, is zondagavond nog bij hem geweest in het ziekenhuis. Daar bleek zijn toestand stabiel. Bij de Belgische atleet was wel het besef dat hij goed is weggekomen met zijn val. Hij is afgelopen nacht wel in het ziekenhuis gebleven en zal nog nader worden onderzocht, omdat er vrees was voor een schedelbasisfractuur.

