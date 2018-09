Ongeval op A15 bij Andelst, weg is weer vrij

ZETTEN - Door een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A15 bij Andelst kon het verkeer lange tijd alleen over de vluchtstrook.

Richting Nijmegen was anderhalf uur lang alleen de vluchtstrook open. De file zorgde rond halfacht voor ongeveer een halfuur vertraging.

Een man raakte gewond, hij was de bestuurder van de auto. De man raakte de vangrail en schrok daar zo van dat hij de andere kant op stuurde. Bij die manoeuvre kwam hij terecht in de flank van de vrachtwagen. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is niet bekend.