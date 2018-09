Oranje verliest van wereldkampioen Frankrijk

ARNHEM - Het Nederlands elftal met Davy Pröpper uit Arnhem en Jasper Cillessen uit Groesbeek in de basis heeft met 2-1 verloren bij wereldkampioen Frankrijk. Luuk de Jong uit Doetinchem werd nog als invaller binnen de lijnen gebracht, maar hij kon het tij niet meer keren.

Het was voor het Nederlands elftal de eerste wedstrijd in de Nations League, het nieuwe toernooi van de Uefa. In de eerste helft werd Oranje overklast en Frankrijk werd bovendien door Quincy Promes in het zadel geholpen. De middenvelder legde de bal onbedoeld terug op Blaise Matuidi die Kylian Mbappé bediende: 1-0.

In de tweede helft hadden de Fransen het overwicht, tot ruim een uur spelen. Toen drong Oranje aan en Ryan Babel tekende voor de gelijkmaker, binnen tien minuten kwamen de Fransen echter opnieuw op voorsprong via Olivier Giroud. In het slot - met De Jong - als stormram probeerde Oranje nog een 2-2 uit het vuur te spelen, maar dat lukte niet.