Fruitcorso niet op de tocht door politiestaking

TIEL - Het Tielse Fruitcorso gaat volgende week door, ook als de politie dan nog staakt. 'Al moeten we eigen beveiligers inhuren', zegt burgemeester Hans Beenakker tegen Omroep Gelderland. Maandag praat de burgemeester binnen het veiligheidsoverleg met alle betrokken partijen.

De politiebonden kondigden eind vorige week hardere acties aan. Komend weekend zal er alleen noodhulp worden verleend. De politie is verder niet actief, ook niet rond evenementen of wedstrijden. De politie strijdt al lange tijd voor een betere CAO.

Fruitcorso niet gratis

Komende zaterdag is in Tiel het traditionele Fruitcorso waar jaarlijks enkele tienduizenden mensen op af komen. Omdat het corso voor het eerst sinds jaren niet gratis is, wordt het op een afgesloten parcours gehouden.

In dat gebied zou al gewerkt worden met particuliere beveiligers, daarbuiten zijn de gemeente Tiel en de politie verantwoordelijk voor de veiligheid. Burgemeester Beenakker zegt dat het onbestaanbaar is dat het evenement zou moeten worden afgeblazen. 'Dat gaat niet gebeuren' zegt de burgemeester.