Molukkers naar de stembus voor monument in Tiel

TIEL - Een standbeeld, nieuwe straatnamen, een fontein of zelfs een heel park. Tiel krijgt een Moluks Monument. En wat dat precies wordt, daarover konden de Molukkers in Tiel dit weekend stemmen. Er zijn dertig ideeën voor een monument ingediend.

Het is druk in het Bua Hati-gebouw, het buurthuis in de Molukse wijk in Tiel, waar de 30 ideeën worden gepresenteerd. Het geeft wel aan hoe belangrijk de Tielse Molukkers het vinden dat er een monument komt dat herinnert aan de komst van de eerste generatie Molukkers naar Nederland.

Iets tastbaars

Het is een pijnlijke geschiedenis die nog steeds hevige emoties oproept, aldus Vic Latumahina, initiatiefnemer van het monument: 'Ik vind dat er iets tastbaars moet zijn waar mensen steeds aan herinnerd worden als ze dat monument zien. Van oooh ja, die Tielse groep van KNIL-militairen die zijn een speciale groep in de Tielse geschiedenis '

Luister hier naar de radio reportage over het stemmen

Na de onafhankelijkheid van Indonesië werd het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) opgeheven. De Nederlandse regering haalde de Molukse KNIL-militairen met hun hele familie naar Nederland. Het zou maar tijdelijk zijn, maar ze zijn er nog altijd, ook in Tiel. Nu de eerste generatie Molukkers bijna allemaal dood zijn is het belangrijk dat deze geschiedenis aan jongere generaties wordt doorverteld, vindt de initiatiefnemer: 'Ik wil die geschiedenis levend houden.'

Weten dat hun voorouders van de Molukken komen

Martina Leatemia heeft ook een idee voor het monument ingediend, zij wil dat straten in de Tielse Molukse wijk vernoemd worden naar de eilanden waar de Molukkers vandaan komen. 'Ik ben van de tweede generatie. De eerste generatie is bijna helemaal overleden. Er zijn nog maar honderd man over.'

De vijf ideeën met de meeste stemmen worden aan de gemeente voorgelegd en die maakt uiteindelijk de definitieve keuze. Woensdag wordt bekend hoe de Molukse gemeenschap in Tiel heeft gestemd.