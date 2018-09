Duizenden bezoekers bij Radio Kootwijk en Muur van Mussert

In heel het land bezochten ruim een miljoen mensen een monument. Veel van die monumenten openen alleen tijdens de dagen hun deuren. Ook de Muur van Mussert - gelegen op een camping - is normaal niet toegankelijk voor bezoekers.

Een reportage van de drukte bij de Muur van Mussert:

Het openstellen en kennis hebben van het monument is belangrijk, zei Jan Kijlstra van Stichting Educatief Centrum De Goudsberg eerder bij Omroep Gelderland. 'Als je iets leert over de oorlog, gaat het al snel over de verzetshelden, maar in Nederland begon het met de Muur van Mussert. Dat vergeten velen.'