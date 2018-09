Unieke reuzenwaterlelie: van wit naar roze

Op de eerste dag is de bloem wit, de dag daarna kleur 'ie roze. Eigenaar Matthijs Hazeleger is trots, zei hij eerder bij Omroep Gelderland. 'Ik denk dat ik de enige ben in Gelderland met zo'n waterlelie.'

Inmiddels is de bloem bestoven, dat is goed nieuws, want daardoor is het mogelijk dat de bloem ook volgend jaar zich weer laat zien.