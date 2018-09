Deel dit artikel:













Oldtimer slaat over de kop op A18 Foto: News United

WEHL - Op de A18 is zondagmiddag een oldtimer over de kop geslagen. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval was een rijstrook in de richting van Doetinchem naar Wehl dicht. De auto raakte zwaar beschadigd. Volgens een videocorrespondent gaat het om eenzijdig ongeval. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52