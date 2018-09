Kelderman kan niet mee op slotklim in Vuelta

BARNEVELD - Wilco Kelderman kon in de vijftiende etappe naar Lagos de Covadonga niet mee op de slotklim. Uiteindelijk kwam de Barnevelder op een dikke vier minuten binnen van ritwinnaar Thibaut Pinot.

'Ik was niet goed, that's it', reageert Wilco Kelderman bij de NOS. 'Je hoopt dat je er doorheen komt, maar dat is niet zo. Het was allemaal net iets te zwaar, met deze voorbereiding. Ik mis koershardheid.'

Simon Yates behoudt de rode trui, hij verloor dertig seconden op Pinot. Steven Kruijswijk kwam in het groepje met klassementsrenners binnen. In het klassement staat Kelderman nu op de twaalfde plek, bijna zeven minuten achter Yates.

Aanstaande dinsdag gaat de koers verder, met een tijdrit. 'De Vuelta gaat gewoon door, dus ik moet ook verder', aldus Kelderman.