Kleine 5000 mensen doen mee aan Bridge to Bridge-loop Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een kleine 5000 hardlopers, rolstoelers en handbikers hebben zondag in goede weersomstandigheden meegedaan aan de Bridge to Bridge-loop in Arnhem.

Het startschot klonk rond 12.00 uur op de wereldberoemde John Frostbrug. Vanaf daar ging de Bridge to Bridge zuidwaarts langs de Rijn en door natuurgebied Meinerswijk. De finish was ook bij de John Frostbrug. Het was de 33e editie van het hardloopevenement, dat in 1984 voor het eerst is georganiseerd, 40 jaar na de Slag om Arnhem. De deelnemers konden kiezen uit diverse afstanden: de 10 Engelse mijl (16 kilometer), 6,20 mijl (10 kilometer) of 3,1 mijl (5 kilometer). Er waren ook runs voor kinderen en bedrijventeams. Winnaars: 5 kilometer: Mannen: Frank Futselaar 15.23,07

Vrouwen: Brechtje Sloot: 18.18,47 10 kilometer: Rolstoelers: Alfred Reintjes: 19.54,10

Mannen: Daan Reintjes: 33.39,10

Vrouwen: Adriënne Herzog: 35.57,33 16 kilometer: Mannen: Geart Jorritsma: 52.57,66

Vrouwen: Lineke Kroon: 1.04.48,34