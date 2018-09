Deel dit artikel:













Auto op de kop bij Valburg Foto: Roland Heitink

HERVELD - Bij knooppunt Valburg is een auto op de kop beland. Daardoor was de lus van Eindhoven richting Rotterdam dicht. Net voor 17.00 uur was de weg weer open.

Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Er is een traumahelikopter opgeroepen. Verkeer richting Rotterdam wordt geadviseerd om door te rijden naar Heteren en daar te keren.