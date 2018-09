Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Overval op Spar, man aangehouden in speeltuin Foto: Ron V Media

WAGENINGEN - In Wageningen is de Spar zondagmiddag overvallen. Even later werd er een man aangehouden in een speeltuin in de buurt. De man voldeed aan het signalement.

De politie zette Burgernet in om de man te vinden, dat lukte in eerste instantie niet, maar even later kon hij alsnog worden aangehouden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52