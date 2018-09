Inwoners Wijchen blij dat Lili en Howick mogen blijven

'Het is goed dat ze mogen blijven' zeggen verschillende inwoners tegen Omroep Gelderland. Veel inwoners wisten ook niet dat de twee tieners in de stad waren. 'We lazen het op het nieuws en we wisten het eerst niet'.

Wijchenaren blij met nieuws (tekst gaat verder onder video):

Howick en Lili zijn al geruime tijd in het nieuws in de landelijke media. De twee werden geboren in Rusland en kwamen tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland. De rechtbank in Amsterdam besloot vrijdag dat ze het land moesten verlaten.

Het ministerie verklaarde zaterdag dat de 'actuele ontwikkelingen' er toe hebben geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende kunnen worden gewaarborgd. 'De staatssecretaris heeft daarom, alles overwegend, besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven.'

'Niets zeggen over verdwijning'

Lili en Howick spraken uitgebreid met het NOS Jeugdjournaal, maar ze willen niet ingaan op hun verblijf bij opa en oma in Wijchen en hun verdwijning.

De twee zeggen daar blij te zijn dat de staatssecretaris van mening is veranderd. 'Je bent toch wel heel dankbaar.'

Howick: 'Zeker ja, eerst denk je: hij gaat het toch niet doen, hij is niet zo aardig. Maar je ziet dat iedereen toch kan veranderen, dat iedereen iets goeds in zich heeft.'

