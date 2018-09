Deel dit artikel:













Activisten gooien met glazen en vuurwerk bij picknick Nijmegen Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Bij de picknick bij de Waalbrug in Nijmegen hebben een groepje rechtse activisten met vuurwerk en glazen gegooid. De picknick is georganiseerd door linkse activisten: het draait om de tekst op de Waalbrug: refugees welcome (vluchtelingen welkom red.).

Die tekst werd onlangs besmeurd, de linkse activisten wilden dat herstellen. Dat was inmiddels al wel hersteld, maar ook opnieuw besmeurd. Nadat de politie ingreep keerde de rust snel terug. Nijmegen Rechtsaf niet bij picknick na ophef over vluchtelingentekst: 'Escalatie voorkomen'