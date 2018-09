Polsstokhoogspringer landt naast mat, evenement stilgelegd

APELDOORN - Bij het polsstokhoogspringen op het Raadhuisplein in Apeldoorn is een deelnemer naast de mat geland. Dat gebeurde bij het inspringen.

De atleet is gewond geraakt en is per ambulance afgevoerd. Het gaat om een Belgische deelnemer. Hij heeft waarschijnlijk een gebroken sleutelbeen en een hersenschudding. In het ziekenhuis wordt bovendien bekeken of hij een schedelbasisfractuur heeft.

Het evenement - de Urban Pole Vault Series - werd stilgelegd. Er zijn nog wat sprongen gemaakt, om het niet helemaal negatief te laten beëindigen. De wedstrijd is wel afgelast.