Swim to Fight Cancer brengt meer dan een ton op

BRAAMT - Het zwemevenement Swim to Fight Cancer in recreatieplas Stroombroek in Braamt heeft zondag 128.739 euro opgebracht. Er zwommen ruim 200 volwassenen en kinderen mee.

Het evenement was naar Braamt verplaatst, omdat de zwemkwaliteit in de Oude IJssel in Doetinchem momenteel te slecht is.

Volwassenen legden een parcours van twee kilometer af. Voor de jeugd was er een speciale Kids Swim to Fight Cancer over een afstand van 500 meter.

De opbrengst gaat naar Stichting Fight Cancer, dat fondsen werft voor wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie via KWF Kankerbestrijding.

