Wethouder Montferland politieke held 2018

DIDAM - Wethouder Ruth Mijnen van Montferland is verkozen tot politieke held van 2018. De uitverkiezing vond plaats tijdens de jaarlijkse politieke tweedaagse van haar partij D66.

'Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is D66 Montferland volledig opnieuw opgericht na een turbulente voorgeschiedenis', vertelt de toelichting bij de uitverkiezing. 'Samen met enkele enthousiastelingen wisten zij één raadszetel te bemachtigen waarna lijsttrekker Ruth Mijnen voor het eerst zitting nam in de gemeenteraad.' In maart was Mijnen wederom lijsttrekker van de partij en verdubbelde het aantal zetels naar twee.



D66 kwam daarna in het college van Montferland en Mijnen werd wethouder. Mede vanwege haar werk in de vorige raadsperiode werd Mijnen tijdens de politieke tweedaagse verkozen tot politieke held van 2018. Andere eervolle vermeldingen waren er voor Tweede Kamerlid Pia Dijkstra en Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy.