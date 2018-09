Struinen, snorkelen en een snoekbeet

Een duik in de Ooijpolder

Het natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland organiseert iedere maand een live-evenement, waar luisteraars, kijkers en volgers aan mee kunnen doen. Ze doen dat altijd in samenwerking met één van de natuurorganisaties in Nederland. Zondag 9 september kon er worden gesnorkeld met boswachter Thijmen van Heerde van Staatsbosbeheer. Verslaggever Laurens Tijink van Omroep Gelderland deed live verslag van het evenement.

Snoekbeet

Na een klein half uur kwam één deelnemer aan de excursie boven water met een flink bebloede hand. Ze bleek te zijn gebeten door een snoek. Ze vertelt aan Laurens Tijink wat er precies gebeurde.

Vissen, kreeften en waterplanten

Terwijl de verwondingen van de vrouw netjes verzorgd worden bij de huisartsenpost in Nijmegen, kan het snorkelen gewoon doorgaan. De vissen, kreeften en waterplanten laten zich volop zien aan de deelnemers.

Snorkelsucces

De snorkelexcursies van Staatsbosbeheer zijn een groot succes. Boswachter Thijmen van Heerde begon vorig jaar met deze vorm van natuurbeleving. Alle excursies van afgelopen jaar zaten heel snel vol. Het is volgens de boswachter dan ook een unieke kijk op de Nederlandse natuur.

Natuurfestival De Landschapsparade

Deelnemers en verslaggever verhuisden na het snorkelen naar de Landschapsparade in Kekerdom. Het is 25 jaar geleden dat de Milllingerwaard natuur werd. De natuurontwikkeling is er ongekend hoog en gaat hand in hand met hoogwaterveiligheid. Staatsbosbeheer viert dit jubileum met een natuurfestival.

Op het festival werd ook het slachtoffer van de snoekbeet herenigd met de groep. 'Ik kan niet wachten om weer te gaan snorkelen', wist ze te melden. Ze was geschrokken van de beet, maar wil het het liefst morgen nog eens proberen: 'Ik snap die snoek wel. Wij zaten in zijn territorium. Dit is pas echte natuurbeleving toch?'