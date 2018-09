Ambtenaren Lingewaard beter beschermd in hersteld gemeentehuis

BEMMEL - Burgemeester Schuurmans van de gemeente Lingewaard wil het herstel van het gemeentehuis in Bemmel aangrijpen om ambtenaren beter te beschermen tegen boze burgers. Dat zei Schuurmans zondag tegen Omroep Gelderland.

De gemeente is druk bezig met het herstel van het gemeentehuis nadat een 59-jarige man daar op 22 augustus met zijn auto naar binnen reed. De man kwam daarbij om het leven. De ravage in het gebouw was enorm. Bij het herstel wil Marianne Schuurmans het gemeentehuis opdelen in een publiek deel en een afgeschermd deel voor medewerkers.

'Emotionele reacties en bedreigingen'

'Nederlandse gemeenten kregen er de afgelopen jaren taken bij, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg. De uitvoering daarvan leidt soms tot emotionele reacties en bedreigingen aan het adres van medewerkers', aldus Schuurmans. 'Als gemeente willen we een veilige werkplek bieden aan ambtenaren. Daar houden we bij het herstel rekening mee.'

Tijdelijke werkplekken

De herbouw en herinrichting kunnen een half jaar in beslag nemen. Veel medewerkers doen hun werk nu thuis. Vorige week plaatste de gemeente de eerste unit met tijdelijke werkplekken voor 90 ambtenaren. Die werkplekken worden pas over een paar weken in gebruik genomen, onder meer omdat het aansluiten van netwerken en de riolering tijd vragen. 'Vervolgens moeten we nog tijdelijke plekken realiseren voor nog eens 190 collega's', aldus Schuurmans.

De burgemeester schreef onder de titel 'Gemeentehuis als doelwit' een betoog over de de veiligheid van ambtenaren in het magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 'Maar we worden geen fort', schrijft Schuurmans daarin.

