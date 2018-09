Deel dit artikel:













LIVE: Bloemencorso Lichtenvoorde Bloemencorso Lichtenvoorde (Foto: Frank van Dijk/Omroep Gelderland) Bloemencorso Lichtenvoorde (Foto: Frank van Dijk/Omroep Gelderland)

LICHTENVOORDE - Zondag is het weer bloemrijk genieten geblazen in Lichtenvoorde. Het corso is live te bekijken bij Omroep Gelderland.

De wagens zijn versierd met in totaal maar liefst vier miljoen kleurrijke dahlia's. Sinds 1929 bouwen jaarlijks duizenden vrijwilligers aan dit indrukwekkende evenement. Bekijk hier de foto's van de deelnemende corsowagens: Hooiland - Eindbaas Foto's Frank van Dijk De witte brug - Zeepkistenrace Marneth - Hoofdpodium Geschud(t) - Hanuman Harbers Paul - Etiam Fera Boschlaan - In Synchroon Lummels - Exotic Bird Show Boschkempers - Juwelendief 6kamp - Vlekkeloos Groep van Ons - Armadillo Kwintet - Onruststoker Rensing - Paradijs vogels Van Reedestraat - Krantenkoppen Veur mekare - Aasgieren Teeuws - Toccata und Fuge Lansink - Bluiminck - Bliksems geweld Zieuwentseweg - Consumptie Verplicht Vedut Nogal - Poppenkast - Deze wagen stond ergens vast en krijgt 500 punten minder omdat ze te laat waren. De jury beoordeelt de wagens. Het bloemencorso van Lichtenvoorde zie je zondag 9 september tussen 14.15 uur en 16.15 uur op TV Gelderland en van 14.00 uur via de livestream op onze Facebookpagina.