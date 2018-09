Deel dit artikel:













Drietal berooft, schopt en slaat man in Apeldoorn Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Een 21-jarige man uit Apeldoorn is in de nacht van zaterdag op zondag beroofd en mishandeld op het fietspad aan de Meidoornweg in Apeldoorn. Dat meldt de politie.

De man fietste rond 04.18 uur in de bocht richting de Zutphensestraat toen er plotseling drie mannen uit de bosjes sprongen en hem van zijn fiets trokken. Hij werd naar de grond gewerkt en hard geschopt en geslagen. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Zijn tas en fiets, een groene Batavus, zijn gestolen. Signalement van de daders: De verdachten zijn drie mannen tussen de 20-25 jaar oud.



Eerste verdachte: Zwart petje

Kort baardje

Donkerblauwe jas

Getinte huidskleur Tweede verdachte: Zwart haar

Zwarte jas

Wit T-shirt

Donkerblauwe spijkerbroek

Blanke huidskleur

Sprak accentloos Nederlands Derde verdachte: Donkere kleding

Getinte huidskleur