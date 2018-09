Wandelen langs piano's in Culemborg

CULEMBORG - Culemborg is zondag het decor van de Pianowandeling. Op een kleine twintig locaties zijn pianoconcerten te horen. Ook rijdt er een 'vliegende vleugel' rond in de binnenstad.

Het is de vierde editie van de Pianowandeling Culemborg, waar liefhebbers al wandelend locaties kunnen bezoeken waar pianomuziek klinkt. In deelnemende horecagelegenheden kunnen bezoekers gebruik maken van speciale aanbiedingen.



Het slotconcert wordt vanaf 16.30 uur in de Grote of Barbarakerk verzorgd door pianoduo Elan en de Venrayse pianist Rangel Silaev.