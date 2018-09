Deel dit artikel:













Home Sweet Home zoekt nu zelf een ander thuis Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Anja Klos van de Arnhemse kringlooporganisatie Home Sweet Home vreest het einde van haar stichting: 'We hebben nog maar heel kort de tijd. Op 16 september moeten we hier weg zijn en een andere ruimte hebben we nog niet.'

Nog een week en dan moet de stichting Home Sweet Home in Arnhem een ander onderkomen hebben. De stichting zit nu nog voor een habbekrats in een pand aan de Kleine Oord, maar woningcorporatie Portaal heeft andere plannen met dat onderkomen. Bij Home Sweet Home kunnen mensen voor een klein bedrag een hele inboedel voor hun huis aanschaffen. Anja Klos: 'Voor 35 euro kunnen ze hier een complete inrichting uitzoeken. Ze moeten daar dan wel een verwijsbrief voor hebben van bijvoorbeeld Iriszorg, het RIBW of de Sociale Dienst. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dakloos zijn geweest en weer een dak boven hun hoofd hebben'. 'Vitaal belang' De ChristenUnie maakt zich zorgen en heeft inmiddels vragen gesteld. Fractievoorzitter Daniël Becker: 'Je ziet dat door de aantrekkende economie dit soort instellingen weg moet uit panden waar veel geld mee te verdienen valt. Wij vinden dat de voorzieningen voor minima van vitaal belang zijn voor de stad'. Anja Klos werkt samen met vijf andere vrijwilligers. In het pand staat het nu nog vol met witgoed, bedden, tafels, koelkast, stoelen, banken en lampen.

Overigens zoekt ook de Kledingbank, die in hetzelfde pand zit, nieuwe ruimte.