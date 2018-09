Deel dit artikel:













Beveiliger zit winkeldieven in de weg Foto: Omroep Gelderland

EDE - Vier winkeldieven die zaterdag in een winkel in Ede aan de haal wilden gaan met telefoon, hadden niet gerekend op de beveiliger van de winkel. Die had het viertal in de smiezen. De gealarmeerde politie nam de vier vervolgens mee.

Het ging om twee mannen van 19 en 28 jaar en twee vrouwen van 24 en 27 jaar, allen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Volgens de politie gebruikten zij geprepareerde tassen om met de gestolen telefoons door de beveiligingspoortjes te komen. De beveiliger wist dit te voorkomen en droeg het viertal over aan de politie.