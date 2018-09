Deel dit artikel:













Auto verwoest door brand in Geldermalsen Foto: Marco van Deick / Persbureau Heitink

GELDERMALSEN - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan in Geldermalsen. Dat gebeurde even voor 4.00 uur.

Het voertuig stond op het parkeerterrein van sporthal Laco aan de Randweg. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar desondanks brandde de auto helemaal uit.