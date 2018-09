Apeldoorns stel komt om door brand in caravan

De caravan stond op camping De Achterste Hoef in Bladel. Rond 03.00 uur vatte de caravan door onbekende oorzaak vlam terwijl de man en de vrouw lagen te slapen. De gealarmeerde brandweer kon niets meer voor de twee doen. Het zou gaan om een ouder echtpaar; een 77-jarige man en een 70-jarige vrouw..

Onderzoek naar oorzaak

Van de caravan bleef bijna niets over. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, mogelijk was er een technisch mankement aan de caravan. De politie en brandweer doen daar zondagochtend nog onderzoek naar. Ook moet de identiteit van het stel nog formeel worden vastgesteld. Daar is DNA-onderzoek voor nodig, aldus de politie.

(Foto van de ingang van camping De Achterste Hoef in Bladel)