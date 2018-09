De Gier tevreden over vorderingen bij NEC

KERKRADE - NEC speelde beter voetbal dan in de vorige wedstrijden uit tegen Roda JC.

"Wij wilden Achahbar tussen de linies vrij krijgen", verklaarde trainer Jack de Gier. "En dan in overtal komen en dan hebben we ook voorin nog eens drie spelers die een goal kunnen maken. We hebben tegen Cambuur onnodig punten laten liggen en het spel was ook voor verbetering vatbaar was. Maar nu hebben we de selectie compleet en kunnen we gaan bouwen aan een team."

"Hier bij Roda is een moeilijke wedstrijd, want het is één van de ploegen die je noteert om bovenin te eindigen. En als je dan grote gedeeltes van de wedstrijd voetballend overeind blijft, dan is dat iets om trots op te zijn. Negentig minuten domineren kan niet en je krijgt een tegenslag met 1-0. Maar de 1-1 was uit het boekje, dat was smullen. Dan valt de 2-1 door balverlies op het middenveld, al dan niet met een overtreding. Maar we reageren goed en winnen toch met 3-2, dat is grote klasse."