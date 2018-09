Belangrijke goal NEC-spits Braken was afgesproken werk

KERKRADE - De 2-2 van Sven Braken bracht NEC weer terug in de wedstrijd tegen Roda JC.

Dat was afgesproken werk, verklaarde de spits. "Ik had het er al met Norbert Alblas over had gehad. Leg hem een keer erachter, want zij stonden vrij hoog. En dat het dan zo uitpakt, is geweldig. Natuurlijk is dat een breekpunt en kun je op zoek naar die winnende. Een goeie actie van Jonathan Okita en dan ramt Anass Achahbar die penalty erin. En daarna sleept Norbert er ons ook nog doorheen."

Braken was ook tevreden over het niveau dan NEC haalde. "Dat geeft een lekker gevoel. De vorige wedstrijden wonnen we wel, maar het was nog niet echt hoogstaand. Je ziet dat we elkaar steeds meer vinden. Dit was toch een tegenstander waar je je mee kan meten en dat hebben we goed gedaan."