Bankstellen in vlammen op in Kapel-Avezaath Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

KAPEL AVEZAATH BUREN - In Kapel-Avezaath zijn zaterdagavond een aantal bankstellen in vlammen opgegaan. Dat gebeurde in het buitengebied, daar stonden de bankstellen langs een sloot.

De brandweer heeft de boel geblust, volgens een ooggetuige probeerde een voorbijganger het eerst op te lossen met een brandblusser, maar dat werkte niet. Het is onduidelijk wie de bankstellen heeft gedumpt.