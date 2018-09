Deel dit artikel:













Meisjes (14 en 15) vermist in Nijmegen en Harderwijk

NIJMEGEN - De politie is op zoek naar twee meisjes. In Nijmegen wordt een 15-jarig meisje vermist, in Harderwijk gaat het om een meisje van 14. De politie zette zaterdagavond in beide gevallen Burgernet in, maar de meisjes werden niet gevonden.

Het meisje in Nijmegen heeft volgens de politie een fors postuur en bruin haar in een knot. Ook draagt ze een wit t-shirt en een grijze broek. In Harderwijk wordt een meisje met Aziatisch uiterlijk vermist. Ze heeft lang donker haar en draagt een groene leren jaar, lichtblauw shirt en een spijkerbroek met gaten.