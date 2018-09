NEC wint in spectaculaire wedstrijd met 3-2 uit tegen Roda JC

KERKRADE - Na een spectaculaire wedstrijd trok NEC uiteindelijk aan het langste eind uit tegen Roda JC. Het werd 2-3 en dat was over de gehele wedstrijd ook wel verdiend.

94e: NEC heeft het nog heel zwaar gehad in de slotfase, maar de belangrijke drie punten zijn binnen. NEC haakt aan bij de top van de eerste divisie en maakt een gat ten opzichte van concurrenten als Roda en Twente.

92e: Darri gaat eruit, met Guus Joppen komt er nog een extra verdediger bij.

90e: Vier minuten extra, waarin het louter overleven is voor NEC.

89e: Joey van den Berg moet de boel bij elkaar houden bij NEC.

87e: Het is alarmfase één achterin bij NEC. Alblas blijft heel koelbloedig.

84e: De man van de 2-3 Achahbar wordt vervangen door Mart Dijkstra.

81e: Achahbar blijft heel koel vanaf elf meter: 2-3

80e: NEC krijgt een strafschop voor een overtreding op Okita.

78e: Het is een hele open wedstrijd, Engels dichtbij de 3-2. Robin Buwalda komt er ondertussen in voor Mathias Bossaerts.

76e: Een verre uittrap van Alblas komt terecht bij Braken, die doorloopt op Muyters en koel weet af te ronden: 2-2.

74e: Mario Engels, ze noemen hem hier Super Mario, raakt de lat met een prachtige stiftbal. Daar ontsnapt NEC.

72e: Darri komt naar binnen en schiet naast.

69e: Vrije trap Achahbar gaat er bijna in via de muur.

67e: Wat kan Jack de Gier bedenken om het tij te keren?

65e: NEC geeft natuurlijk ook ruimte weg en Vayrynen is dichtbij de 3-1 met een kopbal, die over het doel stuitert.

64e: NEC zet vol druk op jacht naar de gelijkmaker. Na een voorzet van Darri kopt Okita in handen van Muyters.

58e: Er wordt een overtreding genegeerd door Nijhuis en Roda countert zo naar de 2-1 via Paulissen.

57e: Het lukt NEC niet om Okita echt goed te lanceren na rust. foto: Broer van den Boom

54e: Snelle counter van NEC, maar Darri gaat voor eigen succes en dat levert geen succes op.

53e: Het loopt na rust nog niet helemaal lekker bij NEC.

48e: Paulissen kopt, Alblas verricht een prima redding.

46e: De tweede helft is begonnen. Kan NEC opnieuw domineren en dat ook uitdrukken in de score.

45e: Braken heeft bijna succes met een omhaal, maar we gaan de rust in met 1-1. NEC begon matig, maar had daarna vrijwel volledige controle en dat leidde tot de verdiende gelijkmaker van Okita.

42e: Aardige aanval NEC, maar het schot van Braken mist kracht.

38e: NEC heeft vrijwel voortdurend balbezit, daarbij is Tom Overtoom bij vlagen geniaal.

31e: Brahim Darri legt aan, maar zijn poging gaat net naast. NEC is inmiddels volledig de baas hier in het diepe zuiden.

29e: Uitstekend afleggen van Achahbar en Okita neemt even de tijd, maar schiet raak: 1-1.

25e: NEC heeft zeker wel initiatief, maar is achterin kwetsbaar.

21e: Anass Achahbar krijgt een tik, maar scheidsrechter Nijhuis heeft altijd zijn eigen regels en laat doorspelen.

Na een blessurebehandeling kan de nummer tien van NEC toch weer verder.

19e: Sven Braken wordt nog niet echt goed bereikt in de spits.

17e: NEC via Jonathan Okita dichtbij de gelijkmaker.

13e: NEC is erg slordig in balbezit.

8e: Groene rook vanuit het uitvak, waar iedereen natuurlijk flink baalt van de achterstand.

7e: Daar gaat veel mis bij NEC en Engels kan ongehinderd afronden: 1-0

2e minuut: Doelman Norbert Alblas moet gelijk in actie bij een schot van Milts.

20.45 De wedstrijd gaat van start.

20.39 Het uitvak is weer goed gevoeld. Er zijn zo'n vijfhonderd fans meegereisd vanuit Nijmegen.

20.35 We mogen wat verwachten van Sven Braken vanavond.

20.34 De spelers verlaten het veld.

20.32 Vorig jaar de aanvoerder, nu is Mart Dijkstra geen basisspeler.

20.29 Hij was deze week licht geblesseerd, maar Terry Sanniez staat gewoon in de basis.

20.25 De ploeg die vanavond verliest, loopt al flinke achterstand op ten opzichte van koploper Go Ahead, dat met 12 punten uit 4 wedstrijden de optimale score heeft te pakken.

20.23 Het Parkstad Limburg Stadion is het hoogst gelegen stadion van Nederland, 170 meter boven NAP.

20.18 De laatste drie keer dat NEC hier speelde werd de nul gehouden: 0-1 in 2016, 0-0 in 2015 en 0-1 in 2014.

20.14 De Belg Mathias Bossaerts debuteert vanavond voor NEC.

20.10 De warming up is volop bezig.

20.04 Norbert Alblas, de nieuwe eerste doelman van NEC.

19.56 De persconferentie belooft heel interessant te worden.

19.50 NEC speelt behoorlijk aanvallend met Anass Achahbar en Tom Overtoom op het middenveld, twee spelers die vooral offensief denken.

Opstelling: Alblas; Sanniez, Van Eijden, Bossaerts, Labylle; Overtoom, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken, Darri.

19.48 Het veld ligt er prima bij in Kerkrade.