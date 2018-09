Deel dit artikel:













'Levensgevaarlijk', kinderen spelen op spoor in Nunspeet De locatie - links het spoor. Foto: Google Maps

NUNSPEET - In Nunspeet hebben kinderen zaterdagavond op het spoor gespeeld, dat zegt ProRail. 'Ouders in de omgeving van de Industrieweg, check even waar jullie kinderen zijn', meldde ProRail op Twitter.

De treinen op dat traject reden stapvoets om een aanrijding te voorkomen. Daardoor had het treinverkeer last van vertraging.