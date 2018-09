Deel dit artikel:













Schedel gevonden in Putten, politie doet onderzoek Foto: News United

PUTTEN - In een bos op de Garderenseweg bij Putten is een schedel gevonden. De politie onderzoekt of het om een menselijke schedel gaat.

Het gebied waar de schedel is gevonden is afgezet, volgens een videocorrespondent ter plaatse is het in de buurt van een parkeerplaats. De forensische opsporing van de politie is ter plaatse, die doen op dit moment onderzoek. Een woordvoerder van de politie vertelt dat het nog wel een tijd gaat duren voordat er duidelijkheid is over de schedel. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52