Vrouw 'ontvoert' poes naar Nijmegen tijdens vakantie

NIJMEGEN - Ruim twee weken lang leefde Monique Kalk uit Den Burg op Texel tussen hoop en vrees. In de zomervakantie nam iemand haar poes Mouse mee van Texel en Monique had geen idee wie daar achter zat. Een oproep op Facebook die massaal werd gedeeld leidde de terugkeer van Mouse in. Die was 'ontvoerd' naar Nijmegen.

De hartenkreet van Monique in de Facebook-groep 'Vermiste katten Nederland' kreeg veel reacties en werd 16.000 keer gedeeld. En met succes. Dinsdag kreeg Monique een anoniem telefoontje, vertelt ze aan NH Nieuws.

'De man aan de telefoon zei te weten waar mijn poes was! Namelijk bij hem in de buurt, in Nijmegen.' Daarop legde Monique contact met de politie, die poolshoogte nam en Mouse inderdaad aantrof bij een vrouw in Nijmegen. Die moest het dier vervolgens afstaan.

'Ze was gewoon gek op haar'

De grote vraag is nu waarom de Nijmeegse vrouw besloot Mouse mee te nemen vanaf Texel. Van de politie begreep Monique dat de vrouw op Texel logeerde in een hotel in de straat waar Mouse woont. De vrouw ontkende Mouse met opzet te hebben gestolen. Ze zou zelf met haar mee hebben gewild. 'Ze was gewoon gek op haar. En ze is gewoon een heel lief poessie. Zo lief dat mensen haar blijkbaar willen meenemen', aldus Monique.