Nijmegen Rechtsaf niet bij picknick na ophef over vluchtelingentekst: 'Escalatie voorkomen'

Nijmegen Rechtsaf zegt 'escalatie te willen voorkomen'. Een groep linkse actievoerders wil zich namelijk verzamelen onder de brug. In eerste instantie om de besmeurde tekst te herstellen. 'Voor zondag is een picknick met live-muziek georganiseerd. Deze gaat, ondanks de reeds herstelde schildering, gewoon door', schrijft organisator Nijmegen Tegen Racisme. De tekst is door onbekenden al hersteld, maar toen Omroep Gelderland zaterdag bij de brug was, bleek deze opnieuw besmeurd te zijn.

Al jarenlang staat de tekst 'refugees welcome' op de Waalbrug. Burgemeester Bruls gaf eerder duidelijk aan dat beschildering van het Rijksmonument strafbaar is. Desondanks stond de tekst er lange tijd en wisten rechtse activisten het onlangs over te schilderen. 'Waarschijnlijk een gelegenheidsactie vanwege het lage water', vertelt Michel van den Bergh, woordvoerder van Nijmegen Rechtsaf.

Vrees voor confrontatie

Nijmegen Rechtsaf zegt dat de overschildering van de tekst door sympathisanten is gedaan. 'Ik begrijp de frustratie en snap de actie. We hadden het zelf anders aangepakt, maar ik snap het initiatief', vertelt Van Den Bergh. Hij pleit voor het schoonmaken van de brug en wil daar met zijn actiegroep 250 euro aan meebetalen. Dan moet de tekst 'refugees welcome' wel verdwijnen.

Even werd er gevreesd dat links en rechts bij de picknick tegenover elkaar zouden komen te staan. Naast Nijmegen Rechtsaf waren er ook signalen dat de extreemrechtse groepering RVF Landstorm naar de picknick wilde komen. Ook uit extreemlinkse hoek zouden groepen zich in de discussie willen mengen. 'Wij zijn niet extreem en gebruiken geen geweld', benadrukt Nijmegen Rechtsaf. Ze komen nu dus helemaal niet. Of er alsnog andere groeperingen bij de picknick aansluiten, is onduidelijk. De gemeente Nijmegen houdt de situatie in de gaten, maar wil niets kwijt over veiligheidsmaatregelen.

Brug schoon?

De politiek in Nijmegen roert zich ondertussen. Partijen als de VVD en Voor Nijmegen zien het liefst dat de brug zo snel mogelijk wordt schoongemaakt.

Omroep Gelderland heeft contact gezocht met Nijmegen Tegen Racisme over de aangekondigde picknick. De actiegroep was niet bereikbaar voor commentaar.

