Jubilerend Olympus’58 groeit na dipje

DOETINCHEM - Korfbalvereniging Olympus’58 uit Doetinchem heeft de weg naar boven weer gevonden na een dipje in het ledenaantal. Met tientallen wedstrijden en een clinic van een bekende korfbaltrainer werd het zestigjarig jubileum zaterdag gevierd.

'We hadden het hele jaar al activiteiten, maar dit is echt de grote feestdag', vertelt voorzitter Marco Vellema van de Doetinchemse korfbalvereniging. Een van de hoogtepunten op de dag was een clinic van André Kuipers. 'Ik vind het leuk', aldus de voormalig Nederlands korfballer van het jaar en huidig trainer. 'Het was een enthousiaste groep en je ziet dat ze oppakken wat je vertelt.'

De tientallen jonge leden genoten in ieder geval met volle teugen van de uitleg van Kuipers en van het korfballen zelf. 'Ik vind het leuk dat het een gemengde sport is', vertelt Morris. 'Je kan meedoen wanneer je wilt, wat je wilt en hoe je wilt.'



De Doetinchemse korfbalvereniging merkt dat het aantal leden, na een dipje in de afgelopen jaren, weer toeneemt. 'We zijn een beetje uit een dal aan het opkrabbelen', aldus voorzitter Vellema, die de introductie van de Kangoeroe Klup voor de jongste leden als een van de reden voor de stijging ziet. 'Met name qua jeugd zaten we vrij krap, maar je ziet nu dat er beetje bij beetje meer aanwas is. Nu moeten we zorgen dat we niet terugvallen naar waar we vandaan komen en beetje bij beetje blijven doorgroeien.'