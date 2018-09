Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dafne Schippers vierde op Continental Cup, record voor Hassan Foto: Omroep Gelderland

OSTRAVA - Dafne Schippers uit Oosterbeek is zaterdag als vierde gefinisht op de 100 meter tijdens de Continental Cup in Tsjechië. In Ostrava moest Schippers voorrang verlenen aan Marie-José Ta Lou, Dina Asher-Smith en Jenna Prandini. Sifan Hassan won de 3.000 meter, dat deed ze in 8.27,51 en daarmee verbeterde ze haar eigen record.

De Continental Cup is een vierjaarlijkse wedstrijd over twee dagen tussen de continenten Europa, Afrika, Amerika en Azië/Oceanië. Op ieder onderdeel doen er twee atleten per continent mee. Schippers liep op de 100 meter een tijd van 11,23 seconden. Vorige maand verloor Schippers tijdens de Europese kampioenschappen in Berlijn haar Europese titel aan Asher-Smith. Toen zette ze voor het eerst dit seizoen een tijd neer onder de 11 seconden: ze liep toen 10,99. Krumins grijpt net naast titel Susan Krumins uit Nijmegen kwam in Newcastle in actie op de mijl. Daar werd ze tweede achter Laura Muir. De Britse was een fractie sneller dan Krumins. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52