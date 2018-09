Lili en Howick gevonden in Wijchen en mogen blijven

WIJCHEN - Howick (13) en Lili (12) zijn gevonden in Wijchen. Dat meldt de politie, de twee Armeense tieners werden sinds vrijdagnacht vermist. Ze zouden vandaag worden uitgezet, maar dat werd ingetrokken door staatssecretaris Mark Harbers.

Daarvoor gebruikte hij zijn discretionaire bevoegdheid. De Armeense kinderen liepen vrijdagavond weg bij het huis van hun grootouders in Wijchen. De politie hoort de kinderen om uit te zoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd tijdens hun vermissing. Daarna worden ze overgedragen aan hun voogd.

Howick en Lili zijn al geruime tijd in het nieuws in de landelijke media. De twee werden geboren in Rusland en kwamen tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland. De rechtbank in Amsterdam besloot vrijdag dat ze het land moesten verlaten.

Het ministerie verklaarde zaterdag dat de 'actuele ontwikkelingen' er toe hebben geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende kunnen worden gewaarborgd. 'De staatssecretaris heeft daarom, alles overwegend, besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven.'