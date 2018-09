Steeds minder rookgordijnen langs de lijn

Voetbalclub SV AWC uit Wijchen begint vanaf dit seizoen met het rookvrij maken van het sportpark. Dat gebeurt stap voor stap. Harrie Jansen van SV AWC: 'Je kan het niet in één keer invoeren want met name de oudere supporters willen graag nog een sigaretje roken. Dus we beginnen met de rookvrije zaterdag, want dan voetbalt de jeugd'. Zaterdag hangt bestuurslid Harrie Jansen de eerste antirook-borden op. In een nieuwsbrief aan alle leden zijn de maatregelen al eerder aangekondigd.



Jansen: 'Eerst de jeugd en daarna de rest. En er blijft een rookhoek voor mensen die toch nog willen roken, maar dan wel uit het zicht van anderen'. De aanleiding voor SC AWC om het roken aan te pakken komt door een ouder. Die klopte bij de vereniging aan. Jansen: 'Het is ook niet meer van deze tijd dat er mensen staan te roken, terwijl er tegelijkertijd mensen aan het sporten zijn'.

Steun van de sportbonden

Rookvrije generatie meldt dat er landelijk sinds september meer dan 550 sportclubs rookvrij zijn, terwijl dat er vorig jaar pas zo'n 150 waren. De organisatie meent dat deze stijging mede te danken is aan de steun van de vijf grote buitensportbonden KNVB, KNKV, KNHB, Atletiekunie en KNLTB.

Gemeenten

Ook gemeenten zetten zich voor dit doel in. Maar liefst acht op de tien Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn, aldus de Rookvrije generatie. De meeste rookvrije sportclubs bevinden zich in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland.

Deze kinderen willen niks van roken weten:

'Iedereen vindt het goed'

Kv Olympia '22 in Borculo was de eerste club in Gelderland die rookvrij werd. De club is daar trots op en nog steeds blij mee. Voorzitter Erik Huijsmans: 'Bij onze korfbalclub werd al niet veel gerookt en toen we een mailtje voorbij zagen komen van, ik geloof De Hartstichting, zijn we gestart. Dat was in 2016. Eerst bij de jeugdwedstrijden en de trainingen en al heel snel daarna zijn we helemaal rookvrij geworden. Zonder problemen eigenlijk. Af en toe moet je mensen erop aanspreken, maar als je het uitlegt vindt iedereen het goed'.