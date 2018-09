Deel dit artikel:













Insluiping in woning Eefde

EEFDE - Vrijdagmiddag rond een uur of 16.15 uur is een vrouw het slachtoffer geworden van een insluiping in haar woning aan de Beekweide in Eefde. De politie zoekt getuigen.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

Aan het eind van de middag zat de bewoonster in haar woning toen er plotseling een vreemde vrouw haar woning binnen kwam lopen. De vrouw heeft de insluipster haar woning uitgezet. Later ontdekte de bewoonster dat er verschillende spullen uit haar tas waren verdwenen.



De politie is zoek naar een vrouw van tussen de 40 en 50 jaar oud. Opvallend is dat de vrouw 1.50 meter lang is met een normaal postuur. Verder heeft de vrouw kort blond haar en spreekt gebrekkig Nederlands.