'Controle op brandveiligheid moet anders'

De Tweede Kamer hield deze week een hoorzitting over de inventarisatie van gebouwen in Nederland die van buitenaf zijn geïsoleerd. Aanleiding daarvoor is de brand in de Londense Grenfell Tower, waarbij ruim een jaar geleden 72 doden vielen. De kunststof isolatieplaten aan de buitengevel verspreidden het vuur toen razendsnel.

Isolatieplaten alsnog eraf

Experts concludeerden in mei dat het Nijmeegse ouderencomplex De Meiberg brandgevaarlijk was door de kunststof gevelplaten. Maar volgens de omgevingsdienst was er toen geen reden voor actie. Pas toen verhuurder Woongenoot onderzoek liet doen door een gespecialiseerd bedrijf werd besloten om de platen er alsnog zo snel mogelijk af te halen.

Bewoners van De Valkenaer in de Nijmeegse wijk Lankforst maken zich nu ook zorgen omdat ook bij hun flat van buitenaf isolatie is aangebracht door kunststof gevelplaten. Zij stuurden een brandbrief naar Jean-Paul Broeren van stadspartij De Nijmeegse Fractie.

'Geen signaal gehad '

Wethouder Noël Vergunst maakt zich voorlopig echter geen zorgen. 'Ik heb tot nu toe geen enkel signaal gehad van de omgevingsdienst, of van de woningcorporaties direct, dat er materiaal is toegepast dat niet veilig is.'

Broeren, die zelf werkt in de isolatiebranche, vindt het niet vreemd dat die signalen niet van de omgevingsdienst ODRN komen. 'Die kijkt alleen naar de gebruikte materialen, en niet naar de montage van die materialen.'

'Praktijk blijkt toch anders'

Broeren pleit daarom voor een controle naar de gehele isolatie-constructie in plaats van een 'papieren controle' naar de brandwaarde van de gebruikte isolatiematerialen. Wethouder Vergunst wijst daarvoor naar de woningcorporaties en de eigenaren/verhuurders van die appartementencomplexen. Broeren: 'Maar de gemeente Nijmegen is de vergunningverlener en moet kijken of wel wordt voldaan aan de brandklasse. Bij De Meiberg is ook een vergunning afgegeven, en daar bleek het in de praktijk allemaal net iets anders te zijn.'