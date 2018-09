Howick en Lili weggelopen bij grootouders in Wijchen

WIJCHEN - De Armeense kinderen Howick (13) en Lili (12), die zaterdag zouden worden uitgezet, zijn vrijdagavond weggelopen bij het huis van hun grootouders in Wijchen. De politie laat weten dat de twee er plotseling vandoor zijn gegaan.

Waar de kinderen op dit moment zijn, is niet duidelijk. De politie vraagt iedereen naar hen uit te zien en zegt zich zorgen te maken over de veiligheid van de twee. Er is inmiddels aangifte gedaan van vermissing.

Howick en Lili zijn al geruime tijd in het nieuws in de landelijke media. De twee werden geboren in Rusland en kwamen tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland. De rechtbank in Amsterdam besloot vrijdag dat ze het land moeten verlaten. Hoewel ze nooit in Armenië zijn geweest en ook geen Armeens spreken, worden ze uitgezet naar dat land. Hun moeder is al uitgezet.

Onder toeziend oog van medewerker

Vrijdagavond waren Howick en Lili bij hun grootouders in Wijchen. Eerder was alleen bekend dat ze in een 'pleeggezin' zaten, maar naar nu blijkt was dat dus in Gelderland. Ze namen de benen terwijl een medewerker van voogdij-instelling Nidos bij hen op bezoek was.

Onderzoek

De politie laat weten in Wijchen met de grootouders te hebben gesproken. In de buurt is ook naar de twee kinderen uitgekeken. Rechercheurs vragen verder aan familie, vrienden en bekenden of zij weten waar Lili en Howick zijn.

Steun voor Lili en Howick op social media

Op social media laten mensen weten geen gehoor te geven aan de oproep van de politie om uit te kijken naar de kinderen. Tientallen reacties stromen binnen op social media, allemaal met dezelfde boodschap. 'Ik zou mijn mond houden.'

Zo laat Connie Roza weten: 'Ik zou m'n mond houden, de kinderen horen hier in Nederland klaar. Zijn zoveel mensen uit buitenland die hier wél mogen blijven en hand ophouden en alles krijgen.' Ramona Nina sluit zich daar bij aan. 'Die 2 horen hier!! Ik woon in Wijchen en als ik ze zie, hou ik mijn mond stijf op elkaar!!' 'Ik sluit me hierbij aan,' laat Ank Vermeer weten op Facebook.

Onderdak

Mensen laten massaal weten de twee kinderen te steunen. In een aantal reacties laten mensen weten de kinderen zelfs onderdak te willen bieden als ze ze zien. 'Ik woon ook dichtbij ben geen verraadster zou ze eerder in huis nemen', zegt Zwanie de Meij-huisman. Coby Meuleman en Tamara Hase sluiten zich hier bij aan.