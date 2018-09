Gelderse gemeenten hebben WOZ-zaakjes redelijk voor elkaar

HEERDE - Gemeenten in Gelderland gaan over het algemeen goed te werk bij het bepalen van de WOZ-waarde van woningen. Alleen Heerde scoort ondermaats. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van de Waarderingskamer.

Onderzoekers bekeken hoe Nederlandse gemeenten de WOZ-waarde van woningen berekenen. In Gelderland steken onder meer Doetinchem, Wageningen, Montferland, Barneveld en Voorst er met kop en schouders bovenuit; zij scoorden de maximale beoordeling van vijf sterren. De WOZ-waarde bepaalt onder meer de onroerende zaakbelasting en is van invloed op de inkomstenbelasting en huurprijzen. Ook bij verkoop van woningen speelt de WOZ-waarde een rol.

Heerde komt niet verder dan twee sterren. In een reactie laat de gemeente weten zich niet in die beoordeling te herkennen. In heel Nederland kregen 26 gemeenten onvoldoende. Vaak klopt informatie over bouwjaren niet of is er weinig zicht op de kwaliteit van woningen.

De afgelopen jaren scoorden ook Arnhem, Apeldoorn , Buren, Lingewaard en Renkum een onvoldoende. Die gemeenten hadden hun WOZ-zaakjes dit jaar beter voor elkaar.