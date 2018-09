Agenten lopen neus achterna richting kwekerij

GROENLO - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een hennepkwekerij in Groenlo opgerold en drie mannen aangehouden. Agenten kwamen de kwekerij op het spoor door simpelweg hun neus achterna te lopen.

Tijdens een surveillance roken de agenten een sterke wietlucht. Zij hielden twee mannen staande. Even later kwamen er nog drie mannen tevoorschijn uit een woning om meteen de benen te nemen. De politie kon hen uiteindelijk in de kraag vatten. Het gaat om drie twintigers uit Enschede. De andere twee andere mannen gingen ervandoor. De politie is naar hen op zoek.

Bij onderzoek trof de politie in de woning 260 planten aan. De sterkte lucht werd veroorzaakt door de vers afgetopte planten, waarvan de toppen te drogen lagen.