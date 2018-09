Politie ziet zaken door de vingers in actieweek

ARNHEM - De politie in Gelderland en andere delen van Oost-Nederland voert al langere tijd actie voor een nieuwe cao. Om hun eisen kracht bij te zetten zagen agenten de voorbije weken flink wat kleine overtredingen door de vingers. Daardoor liep de schatkist al 1,5 miljoen euro aan boetes mis.

'We hebben zo min mogelijk boetes uitgedeeld', zegt Wilfried Bossink, woordvoerder van het actiecomité Oost-Nederland. 'Als iemand de maximumsnelheid met 5 tot 10 kilometer overschrijdt op een ongevaarlijke plek, schrijven we geen boete uit. Een fietslampje dat kapot is, daar doen we ook niets mee. Maar als iemand in de buurt van een school veel te hard rijdt, dan bekeuren we natuurlijk wel. Dat is een gevaarlijke situatie.'

Begrip voor actie

De agenten houden bij hoe hoog de bedragen oplopen en in Oost-Nederland ligt het nu rond de 1,3 miljoen euro, zegt Bussink. 'En dat zijn dan alleen de verkeersteams. Het werkelijke bedrag ligt rond de 1,5 miljoen euro.' Voor de overtreders is het een mooie meevaller dat zij niet op de bon geslingerd worden, maar de agenten zeggen er ook bij wat de achterliggende gedachte is. 'En dan zie je dat de mensen er begrip voor hebben. Ze zijn het met ons eens dat dit zo niet kan.'

Bussink zegt dat de agenten geen werkweigering plegen. 'Absoluut niet. We beroepen ons op onze eigen bevoegdheid. We mogen zelf bepalen of we wel of geen boete uitschrijven en in dit geval doen we dat dus niet. Het is gecheckt door de politiebonden en netjes aangegeven bij de minister.'

'Het gaat niet alleen om geld'

Hij hoopt dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid inziet dat het niet lang zo kan doorgaan. 'Die cao moet er komen. Er staat op dit moment nog altijd niets op papier. Het gaat niet alleen om geld, het gaat om veel meer zaken. We willen dat het recht om vier dagen van negen uur te maken, blijft bestaan. Het ouderenbeleid moet veranderen. En de flexibilisering die gevraagd wordt, waarbij je tot wel 100 kilometer van je vaste plek wordt ingezet als dat nodig is, gaat te ver.'